ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф

"В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", — уточняется в сообщении.

Среди разработок новосибирского центра есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины.

Кроме того, компания "Биокад" представила две вакцины: живую на основе аттенуированной основы вируса гриппа, созданную совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины", и инкапсулированную в липосомы мРНК.

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток создали препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц, добавляется в сообщении.

Пандемия в России

Пандемия затронула почти все страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

По последним данным, в России количество инфицированных достигло 68 622 человек, 615 умерли. Темпы прироста числа заболевших выросли после трех дней снижения: во вторник сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента, в пятницу — 5849 случаев заражения.