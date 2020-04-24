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2020-04-24T08:36
https://ria.ru/20200424/1570497064.html
Минобороны Индонезии призвало сотрудников не использовать Zoom
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РИА Новости

Минобороны Индонезии призвало сотрудников не использовать Zoom

08:36 24.04.2020
2139
CC0 / / Компьютер
Компьютер
CC0 / /
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство обороны Индонезии призвало сотрудников отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom из соображений безопасности, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на документ ведомства.
"Мы призываем глав всех частей и подразделений отказаться от использования Zoom для видеоконференций", - говорится в документе. Главы подразделений должны довести информацию до своих подчиненных.
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Минобороны страны также отметило, что в случае проведения видеоконференции сотрудникам необходимо предупреждать информационный центр министерства.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения.
Так, МИД ФРГ строго ограничил использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.
Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими во время пандемии.
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ZOOMСШАИндонезияТехнологииВ мире
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