Минобороны Индонезии призвало сотрудников не использовать Zoom

"Мы призываем глав всех частей и подразделений отказаться от использования Zoom для видеоконференций", - говорится в документе. Главы подразделений должны довести информацию до своих подчиненных.
22 апреля, 02:15Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
Минобороны страны также отметило, что в случае проведения видеоконференции сотрудникам необходимо предупреждать информационный центр министерства.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения.
Так, МИД ФРГ строго ограничил использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.
Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими во время пандемии.