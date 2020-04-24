Минобороны Индонезии призвало сотрудников не использовать Zoom

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Индонезии призвало сотрудников отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom из соображений безопасности, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на документ ведомства.

"Мы призываем глав всех частей и подразделений отказаться от использования Zoom для видеоконференций", - говорится в документе. Главы подразделений должны довести информацию до своих подчиненных.

Минобороны страны также отметило, что в случае проведения видеоконференции сотрудникам необходимо предупреждать информационный центр министерства.

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения.

Так, МИД ФРГ строго ограничил использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.