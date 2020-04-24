Спасатели пытаются локализовать три очага тления в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожары в зоне отчуждения Спасатели продолжают тушить пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС , где пока не локализованы три очага, к тушению привлечены более тысячи человек и авиация, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 24 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС оказывают помощь государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены более тысячи человек и 253 единицы техники, в том числе два вертолета, которые за сутки сбросили 236 тонн воды.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.