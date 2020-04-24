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2020-04-24T08:36
https://ria.ru/20200424/1570497035.html
Спасатели пытаются локализовать три очага тления в Чернобыльской зоне
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РИА Новости

Спасатели пытаются локализовать три очага тления в Чернобыльской зоне

08:35 24.04.2020 (обновлено: 08:36 24.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где пока не локализованы три очага, к тушению привлечены более тысячи человек и авиация, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 24 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС оказывают помощь государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены более тысячи человек и 253 единицы техники, в том числе два вертолета, которые за сутки сбросили 236 тонн воды.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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