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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T08:34
https://ria.ru/20200424/1570496964.html
Эксперт рассказал, какие рестораны выживут в России после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569629796_0:221:3071:1948_1036x0_80_0_0_709ea08b963d49a98955a2958755b1f9.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какие рестораны выживут в России после пандемии

08:34 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club принимает от менеджера "Макдональдса" заказ
Курьер службы Delivery Club принимает от менеджера Макдональдса заказ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. После окончания пандемии коронавируса "в живых" в российском общепите останется только фастфуд и другие дешевые форматы, а ресторанный бизнес исчезнет, такое мнение выразил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
"Ресторанная отрасль будет умирать. Она умирает сейчас, она будет умирать и дальше. Будет две волны закрытий и банкротств - первая сейчас, следующая волна будет, когда рестораны откроют. Это будет не по всему ресторанному бизнесу - фастфуды выживут. Но весь бизнес, который можно назвать ресторанным, - он, к сожалению, умрет. Будет отток "вниз", в дешевые форматы, в дешевые сегменты", - сказал он.
Миронов пояснил, что первая волна закрытий и банкротств ресторанов сейчас, когда они не работают, происходит из-за кассовых разрывов (недостатка денег на текущие расходы). А после снятия режима самоизоляции рестораны будут закрываться уже из-за отсутствия посетителей, у которых сохранится страх перед коронавирусом и просто не будет денег, предполагает он.
Кроме этого, из-за колебаний курсов валют и волны разорений мелких поставщиков, снабжавших рестораны продуктами, значительно вырастут цены на продукты, прогнозирует он. "Придется переходить на какие-то компании, которые еще дороже, которые повысят цены", - считает Миронов.
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К тому же в новой реальности рестораторы начнут работать с поставщиками по предоплате, добавил он. "Если рестораны работали до кризиса с маржинальностью 6-7%, то эта маржинальность будет съедена только подъемом цен уже сразу", - подытожил Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение в связи с коронавирусом сделать апрель нерабочим с сохранением зарплат. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. Роспотребнадзор в четверг дал рекомендации для работы предприятий общепита, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. Но пока они касаются только небольших заведений.
Еще в начале апреля федерация предупреждала, что многие заведения могут просто не открыться после первой вынужденной выходной недели 30 марта - 5 апреля. Тогда же основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров заявлял агентству, что рассматривает вопрос о полной остановке работы из-за коронавируса. Позже стало известно, что группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", тоже не исключает закрытия до половины своих заведений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
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