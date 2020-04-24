Эксперт рассказал, какие рестораны выживут в России после пандемии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. После окончания пандемии коронавируса "в живых" в российском общепите останется только фастфуд и другие дешевые форматы, а ресторанный бизнес исчезнет, такое мнение выразил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Ресторанная отрасль будет умирать. Она умирает сейчас, она будет умирать и дальше. Будет две волны закрытий и банкротств - первая сейчас, следующая волна будет, когда рестораны откроют. Это будет не по всему ресторанному бизнесу - фастфуды выживут. Но весь бизнес, который можно назвать ресторанным, - он, к сожалению, умрет. Будет отток "вниз", в дешевые форматы, в дешевые сегменты", - сказал он.

Миронов пояснил, что первая волна закрытий и банкротств ресторанов сейчас, когда они не работают, происходит из-за кассовых разрывов (недостатка денег на текущие расходы). А после снятия режима самоизоляции рестораны будут закрываться уже из-за отсутствия посетителей, у которых сохранится страх перед коронавирусом и просто не будет денег, предполагает он.

Кроме этого, из-за колебаний курсов валют и волны разорений мелких поставщиков, снабжавших рестораны продуктами, значительно вырастут цены на продукты, прогнозирует он. "Придется переходить на какие-то компании, которые еще дороже, которые повысят цены", - считает Миронов.

К тому же в новой реальности рестораторы начнут работать с поставщиками по предоплате, добавил он. "Если рестораны работали до кризиса с маржинальностью 6-7%, то эта маржинальность будет съедена только подъемом цен уже сразу", - подытожил Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение в связи с коронавирусом сделать апрель нерабочим с сохранением зарплат. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. Роспотребнадзор в четверг дал рекомендации для работы предприятий общепита, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. Но пока они касаются только небольших заведений.

Еще в начале апреля федерация предупреждала, что многие заведения могут просто не открыться после первой вынужденной выходной недели 30 марта - 5 апреля. Тогда же основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров заявлял агентству, что рассматривает вопрос о полной остановке работы из-за коронавируса. Позже стало известно, что группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", тоже не исключает закрытия до половины своих заведений.