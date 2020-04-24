Глава Сальвадора заявил об угрозе заражения коронавирусом в парламенте

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр – РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил об угрозе заражения коронавирусом в парламенте страны, когда депутаты приняли решение преодолеть его вето на закон по поддержке системы здравоохранения, свидетельствуют заявления в соцсетях и публикации в местных СМИ.
"Межведомственная группа по сдерживанию эпидемии заявила о подозрении на заболевание коронавирусом в голубом зале Нацассамблеи. Рекомендуется закрыть пленарное заседание и самоизолироваться всем депутатам и персоналу на время, пока не будут подтверждены или исключены подозрительные случаи и связи", - написал Букеле в Twitter.
El @EICEES ha detectado significativa sospecha de #COVID19 en el salón azul de la @AsambleaSV en estos momentos.— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 24, 2020
Se recomienda el cierre de la plenaria y el auto aislamiento de todos los diputados y personal, mientras se descarta o se confirman los casos sospechosos y sus nexos.
Как отмечает издание La Prensa Grafica, на момент публикации твита депутаты голосовали по вопросу преодоления президентского вето по декрету, предоставляющему медицинскую страховку и соответствующее оборудование медперсоналу на фоне борьбы с COVID-19.
Парламент заявил, что ратифицировал закон. Вето на него было наложено, поскольку, по словам президента, реализация документа не обеспечена финансированием.
"Работники здравоохранения знают, что мы заботимся о них. Бонусы, оборудование, защитное снаряжение, лекарства, гостиницы и бесплатное питание… Кроме того, мы работаем над дополнительным пакетом льгот для наших героев. Но Нацассамблея направляет декреты, которые достает из рукава, без технической и, что хуже, финансовой поддержки. Они не могут быть одобрены, а тем более выполнены", - написал Букеле в понедельник.
Через некоторое время после слов президента о риске заражения глава нацассамблеи закрыл заседание, оно продлится утром в пятницу. При этом Букеле посоветовал депутатам продезинфицировать помещение перед очередной сессией.
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