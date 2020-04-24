ЛНР заявляет о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметра и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Донецкий.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.