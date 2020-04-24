При тушении степного пожара в Хакасии пострадали два человека

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Два человека пострадали во время тушения 15-километрового степного пожара в Ширинском районе в Два человека пострадали во время тушения 15-километрового степного пожара в Ширинском районе в Хакасии , сообщает республиканский главк МЧС

По данным главка, инцидент произошел недалеко от деревни Чалгыстаг в Ширинском районе. Там при сдерживании лесного пожара был обнаружен степной пожар.

"Площадь степного пожара по фронту составила 15 километров. Тушение пожара осложняли сильный ветер, высокая температура воздуха и таёжный рельеф местности. В результате тушения пожара пострадали двое мужчин. К ликвидации привлекались 47 человек и 10 единиц техники. На тушение пожара ушло почти 14 часов", - говорится в сообщении.

В республике с 23 марта и до 15 мая действует особый противопожарный режим. По данным на 23 апреля, на территории республики потушено 19 лесных пожаров, 296 степных пожаров и 252 пала травы.