В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 1778 человек

ТАШКЕНТ, 24 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 20 человек и достигло 1778, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувший четверг число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1758, семь пациентов скончались, 561 выздоровели.
"По состоянию на 24 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1778", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг было зафиксировано 42 новых случая, в среду - 38, во вторник - 51.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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