В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 1778 человек

"По состоянию на 24 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1778", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг было зафиксировано 42 новых случая, в среду - 38, во вторник - 51.