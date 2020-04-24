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2020-04-24T12:04
https://ria.ru/20200424/1570496717.html
Визит Ким Чен Ына принес популярность владивостокскому ресторану
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РИА Новости

Визит Ким Чен Ына принес популярность владивостокскому ресторану

08:25 24.04.2020 (обновлено: 12:04 24.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Число делегаций и иностранных гостей, в том числе из Северной Кореи, увеличилось в ресторане "Лесная заимка" во Владивостоке после того, как в апреле 2019 года в ходе своего визита в РФ там пообедал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщил РИА Новости представитель ресторана.
Ким Чен Ын прибыл в Приморье 24 апреля 2019 года, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. Во время своего визита лидер КНДР в том числе пообедал в ресторане "Лесная заимка". В ресторане тогда рассказали РИА Новости, что гостя угощали дичью: изюбрятиной, мясом косули, медведя, кабана, а также традиционными блюдами русской кухни. В июне 2019 года на территории комплекса "Лесная заимка" установили памятную табличку в честь визита в Приморье Ким Чен Ына - ее расположили напротив другой мемориальной доски в честь предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира и его визита в дальневосточный регион в августе 2002 года по приглашению российского президента.
"Посетителей стало значительно больше, в том числе и гостей из Северной Кореи. Мы стали наблюдать такую тенденцию - появилось много делегаций. У нас и так было много иностранных гостей, но можно сказать, что их число увеличилось", - сказал собеседник.
По его словам, шеф-повар ресторана разрабатывает новое меню, в котором, возможно, будут некоторые блюда из корейской кухни.
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"Но мы все-таки хотим показать нашим гостям именно русскую кухню. Ведь товарищ Ким Чен Ын у нас пробовал именно русские блюда", - добавил собеседник.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем сообщал журналистам, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в РФ, ему понравился Владивосток. В ресторане надеются удивить гостя, если во время следующего визита он вновь приедет в "Лесную заимку".
"Я думаю, нам есть чем удивить нашего уважаемого гостя. Блюда из дичи всегда были популярными в нашем ресторане, мы немного изменили их, чтобы довести до совершенства. А также нашего гостя будут ждать новые блюда, как уже мы говорили, наш шеф разрабатывает новое меню", - рассказали в ресторане.
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Северная КореяКим Чен ЫнОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокОбщество
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