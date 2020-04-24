Визит Ким Чен Ына принес популярность владивостокскому ресторану

"Но мы все-таки хотим показать нашим гостям именно русскую кухню. Ведь товарищ Ким Чен Ын у нас пробовал именно русские блюда", - добавил собеседник.

"Я думаю, нам есть чем удивить нашего уважаемого гостя. Блюда из дичи всегда были популярными в нашем ресторане, мы немного изменили их, чтобы довести до совершенства. А также нашего гостя будут ждать новые блюда, как уже мы говорили, наш шеф разрабатывает новое меню", - рассказали в ресторане.