На лечении в Коммунарке находятся более 600 пациентов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 600 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, из них 56 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 604 пациента. Из них: с диагнозом пневмония - 603 (100%), COVID подтвержденных 408 (68%). На кислороде вне ОРИТ - 101 (17%). В ОРИТ - 56 (9%), на ИВЛ - 28 (4,5% от общего числа пациентов или 48% от числа больных ОРИТ). Анализ 56 пациентов ОРИТ по возрасту: 18-40 лет - 1, 41-60 лет - 27 (на ИВЛ 8/14%), старше 60-28 (на ИВЛ 18/32%)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступило 75 человек, выписано 73.
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