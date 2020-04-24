На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке

МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска , который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.

По информации сетевого издания "Сахалин и Курилы", учитель школы №26 в Южно-Сахалинске отказался дистанционный урок, когда один из учеников 10 класса включил видео порнографического характера. Это подтвердили РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.

"По информации городского департамента образования, подобное "вторжение" произошло на одной из обучающих платформ, которая отличается своей незащищенностью", - рассказала представитель пресс-службы.

Гордепартамент образования рекомендовал педагогам, учащимся и родителям школьников принять необходимые меры безопасности во время дистанционного обучения во избежание подобных инцидентов.

Следователи после информации в СМИ об инциденте организовали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба СУСК по Сахалинской области. Кто прервал онлайн-урок "выведением на экраны учеников материалов порнографического характера", они пока не вяснили.

Ранее похожие случаи во время проведения дистанционных уроков с помощью платформы Zoom были зафиксированы в Екатеринбурге, Москве, Калуге и Саратове. Все они стали предметом для проверок следственных органов, а в мэрии Саратова сообщали РИА Новости, что руководству школы, где был сорван урок, рекомендовано использовать для дистанционных занятий другое программное обеспечение, где нет возможности включения в общий видеочат.