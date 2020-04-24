Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T08:19
https://ria.ru/20200424/1570496617.html
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c1fde2e108a077c1c89e8d6833112201.jpg
РИА Новости

На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке

08:19 24.04.2020
2078
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
По информации сетевого издания "Сахалин и Курилы", учитель школы №26 в Южно-Сахалинске отказался дистанционный урок, когда один из учеников 10 класса включил видео порнографического характера. Это подтвердили РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.
"По информации городского департамента образования, подобное "вторжение" произошло на одной из обучающих платформ, которая отличается своей незащищенностью", - рассказала представитель пресс-службы.
Гордепартамент образования рекомендовал педагогам, учащимся и родителям школьников принять необходимые меры безопасности во время дистанционного обучения во избежание подобных инцидентов.
Досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку в государственной казенной общеобразовательной школе-интернате во Владикавказе
24 апреля, 00:13
Лучше врозь? В школах РФ предложили ввести раздельное обучение
Следователи после информации в СМИ об инциденте организовали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба СУСК по Сахалинской области. Кто прервал онлайн-урок "выведением на экраны учеников материалов порнографического характера", они пока не вяснили.
Ранее похожие случаи во время проведения дистанционных уроков с помощью платформы Zoom были зафиксированы в Екатеринбурге, Москве, Калуге и Саратове. Все они стали предметом для проверок следственных органов, а в мэрии Саратова сообщали РИА Новости, что руководству школы, где был сорван урок, рекомендовано использовать для дистанционных занятий другое программное обеспечение, где нет возможности включения в общий видеочат.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. После объявления пандемии из-за коронавируса суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.
181071
Коронавирус COVID-19РоссияЮжно-СахалинскОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
Лента новостейМолния