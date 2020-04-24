Кадырова смутил вопрос о первой любви в эфире инстаграма

ГРОЗНЫЙ, 24 апр — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова смутил вопрос в инстаграме о его первой любви, но он ответил, что живет с той, кого любит и уважает.
Во время прямого эфира в инстаграме подписчики попросили рассказать его о первой любви.
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"Первая любовь… по-моему, в жизни ее не бывает… в переходном возрасте, детстве ты думаешь, что ты любишь, но ты еще не понимаешь, что это такое. А про мою любовь все знают, чем больше времени проводишь с ней, тем больше понимаешь , что сделал правильный выбор... нас смотрят, слушает много людей, и взрослые тоже… мне неудобно говорить на эту тему, но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю", — сказал Кадыров.
У главы Чечни большая семья, супруга Медни Кадырова является его односельчанкой.
Также в прямом эфире в инстаграме Кадыров признался, что сильно волнуется во время публичных выступлений и перед камерой.
"Я всегда волнуюсь перед камерой или когда выступаю перед народом. Даже сейчас перед вами волнуюсь, у меня аж руки, ноги ледяные", — сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, он поделился страхами и переживаниями, испытанными им перед вступлением во власть в Чечне. "В профессиональном плане я не сомневался, я знал, как управлять республикой, как вести борьбу с терроризмом, но ответственность перед Всевышним и народом — это для меня было страшно", — отметил Кадыров.
Кадыров впервые вступил в должность главы региона в 30-летнем возрасте — 5 апреля 2007 года, после утверждения на этот пост его кандидатуры республиканским парламентом.
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