Кадырова смутил вопрос о первой любви в эфире инстаграма

ГРОЗНЫЙ, 24 апр — РИА Новости. Главу Чечни Главу Чечни Рамзана Кадырова смутил вопрос в инстаграме о его первой любви, но он ответил, что живет с той, кого любит и уважает.

Во время прямого эфира в инстаграме подписчики попросили рассказать его о первой любви.

"Первая любовь… по-моему, в жизни ее не бывает… в переходном возрасте, детстве ты думаешь, что ты любишь, но ты еще не понимаешь, что это такое. А про мою любовь все знают, чем больше времени проводишь с ней, тем больше понимаешь , что сделал правильный выбор... нас смотрят, слушает много людей, и взрослые тоже… мне неудобно говорить на эту тему, но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю", — сказал Кадыров.

У главы Чечни большая семья, супруга Медни Кадырова является его односельчанкой.

Также в прямом эфире в инстаграме Кадыров признался, что сильно волнуется во время публичных выступлений и перед камерой.

"Я всегда волнуюсь перед камерой или когда выступаю перед народом. Даже сейчас перед вами волнуюсь, у меня аж руки, ноги ледяные", — сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он поделился страхами и переживаниями, испытанными им перед вступлением во власть в Чечне. "В профессиональном плане я не сомневался, я знал, как управлять республикой, как вести борьбу с терроризмом, но ответственность перед Всевышним и народом — это для меня было страшно", — отметил Кадыров.