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2020-04-24T17:58
https://ria.ru/20200424/1570496565.html
Кадырова смутил вопрос о первой любви в эфире инстаграма
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РИА Новости

Кадырова смутил вопрос о первой любви в эфире инстаграма

08:18 24.04.2020 (обновлено: 17:58 24.04.2020)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 апр — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова смутил вопрос в инстаграме о его первой любви, но он ответил, что живет с той, кого любит и уважает.
Во время прямого эфира в инстаграме подписчики попросили рассказать его о первой любви.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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"Первая любовь… по-моему, в жизни ее не бывает… в переходном возрасте, детстве ты думаешь, что ты любишь, но ты еще не понимаешь, что это такое. А про мою любовь все знают, чем больше времени проводишь с ней, тем больше понимаешь , что сделал правильный выбор... нас смотрят, слушает много людей, и взрослые тоже… мне неудобно говорить на эту тему, но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю", — сказал Кадыров.
У главы Чечни большая семья, супруга Медни Кадырова является его односельчанкой.
Также в прямом эфире в инстаграме Кадыров признался, что сильно волнуется во время публичных выступлений и перед камерой.
"Я всегда волнуюсь перед камерой или когда выступаю перед народом. Даже сейчас перед вами волнуюсь, у меня аж руки, ноги ледяные", — сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, он поделился страхами и переживаниями, испытанными им перед вступлением во власть в Чечне. "В профессиональном плане я не сомневался, я знал, как управлять республикой, как вести борьбу с терроризмом, но ответственность перед Всевышним и народом — это для меня было страшно", — отметил Кадыров.
Кадыров впервые вступил в должность главы региона в 30-летнем возрасте — 5 апреля 2007 года, после утверждения на этот пост его кандидатуры республиканским парламентом.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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691246810
Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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