Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах"

"Ко мне приезжали из Следственного комитета, прокуратуры. Проверили подвалы, котельную - ничего не нашли. Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. Для них предусмотрены места, которые прописаны в законе - СИЗО, тюрьмы. И с ними должны работать компетентные органы. Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимание на эту чушь. Это шизофреники, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность", - сказал Кадыров.