Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T08:09
https://ria.ru/20200424/1570496488.html
В Китае рассказали о совместной с Россией работе по исследованию COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Китае рассказали о совместной с Россией работе по исследованию COVID-19

08:09 24.04.2020
14289
© РИА Новости / Илья ПиталевЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Илья Питалев
Лаборатория. Архивное фото
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай с самого начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поддерживает тесный контакт с Россией по профилактике и научно-исследовательскому сотрудничеству, заявили РИА Новости в министерстве науки и технологий КНР.
"С начала эпидемии коронавирусной инфекции министерство науки и техники поддерживает постоянный тесный контакт с соответствующими ведомствами России, стороны обмениваются мнениями по профилактике эпидемии и научно-исследовательскому сотрудничеству. В феврале министерство науки и техники Китая приняло группу российских эпидемиологов, стороны обсудили специализированные вопросы по диагностированию, лечению и лечебно-профилактическим мерам", - рассказали в ведомстве.
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
23 апреля, 11:48Распространение нового коронавируса
Китай оценил подход России к вопросу о происхождении коронавируса
В министерстве отметили, что после отъезда российская сторона направила письмо с благодарностью, а также выразила желание начать научно-исследовательское сотрудничество с китайской стороной по COVID-19.
"Стороны назначили ответственных лиц для поддержки связи и продвижения вопросов по дальнейшему сотрудничеству", - добавили в министерстве науки и технологий КНР.
Министерство также подчеркнуло, что будет со всеми сторонами, в том числе с Россией, укреплять международное противоэпидемиологическое сотрудничество, делиться опытом по профилактике и лечению, сообща реагировать на общие угрозы и вызовы и защищать международную безопасность в сфере здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
34700411
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКитайВ мире
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
Лента новостейМолния