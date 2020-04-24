В Китае рассказали о совместной с Россией работе по исследованию COVID-19

ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай с самого начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поддерживает тесный контакт с Россией по профилактике и научно-исследовательскому сотрудничеству, заявили РИА Новости в министерстве науки и технологий КНР.

"С начала эпидемии коронавирусной инфекции министерство науки и техники поддерживает постоянный тесный контакт с соответствующими ведомствами России, стороны обмениваются мнениями по профилактике эпидемии и научно-исследовательскому сотрудничеству. В феврале министерство науки и техники Китая приняло группу российских эпидемиологов, стороны обсудили специализированные вопросы по диагностированию, лечению и лечебно-профилактическим мерам", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что после отъезда российская сторона направила письмо с благодарностью, а также выразила желание начать научно-исследовательское сотрудничество с китайской стороной по COVID-19.

"Стороны назначили ответственных лиц для поддержки связи и продвижения вопросов по дальнейшему сотрудничеству", - добавили в министерстве науки и технологий КНР.

Министерство также подчеркнуло, что будет со всеми сторонами, в том числе с Россией, укреплять международное противоэпидемиологическое сотрудничество, делиться опытом по профилактике и лечению, сообща реагировать на общие угрозы и вызовы и защищать международную безопасность в сфере здравоохранения.