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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:41
https://ria.ru/20200424/1570496448.html
В Москве началась пятая масштабная дезинфекция
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499402_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_3fe4858f91f7157360c9bc996f40bb2e.jpg
РИА Новости

В Москве началась пятая масштабная дезинфекция

08:07 24.04.2020 (обновлено: 09:41 24.04.2020)
5918
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств стартовала в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в 08.00 началась масштабная дезинфекция, она проводится силами специалистов комплекса городского хозяйства. В общей сложности в проведении работ задействованы свыше 70 тысяч сотрудников и более 4,5 тысячи единиц техники", - отметил заммэра.
По его словам, в течение четырех часов дезинфицирующими препаратами будут тщательно обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий.
"Это все дороги, тротуары, парковки, дворы. Особое внимание уделяем проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов", - сообщил Бирюков.
Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию тротуара у выхода со станции метро Комсомольская в Москве
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Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты. "Они рекомендованы Роспотребнадзором, совершенно безопасны для людей и животных", - подчеркнул собеседник агентства.
Заммэра напомнил, что главная задача масштабных дезинфекций, которые регулярно проводятся в Москве с конца марта, - профилактика распространения коронавирусной инфекции.
"Будем проводить такие дезинфекции в городе столько, сколько будет необходимо. Все силы и средства для выполнения этой работы у нас есть", - заключил Бирюков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никого? Никого! Москва в режиме изоляции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

Курьер службы доставки еды Delivery Club на Калужской площади в Москве
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

Площадь Пречистенские ворота в Москве
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

Вид с Крымского моста на территорию ЦПКиО имени М. Горького
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

Велосипедисты на Фрунзенской набережной в Москве
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

Женщины с собакой на Фрунзенской набережной в Москве
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

Сотрудники ДПС на Калужской площади в Москве
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Москва во время режима самоизоляции жителей
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

Женщина в маске на Калужской площади в Москве
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

Храм Христа Спасителя в Москве
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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