В Москве началась пятая масштабная дезинфекция

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств стартовала в Пятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств стартовала в Москве , сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сегодня в 08.00 началась масштабная дезинфекция, она проводится силами специалистов комплекса городского хозяйства. В общей сложности в проведении работ задействованы свыше 70 тысяч сотрудников и более 4,5 тысячи единиц техники", - отметил заммэра.

По его словам, в течение четырех часов дезинфицирующими препаратами будут тщательно обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий.

"Это все дороги, тротуары, парковки, дворы. Особое внимание уделяем проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов", - сообщил Бирюков.

Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты. "Они рекомендованы Роспотребнадзором , совершенно безопасны для людей и животных", - подчеркнул собеседник агентства.

Заммэра напомнил, что главная задача масштабных дезинфекций, которые регулярно проводятся в Москве с конца марта, - профилактика распространения коронавирусной инфекции.

"Будем проводить такие дезинфекции в городе столько, сколько будет необходимо. Все силы и средства для выполнения этой работы у нас есть", - заключил Бирюков.