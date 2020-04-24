В Москве в пятницу ожидают небольшой дождь

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется потепление

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется потепление

Метеоролог также отметил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.