В Москве в пятницу ожидают небольшой дождь

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой дождь ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Максимальная температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье - плюс 5 -10", - сказал Синенков.
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Метеоролог также отметил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.