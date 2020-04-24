В Таиланде зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 24 апр – РИА Новости. В Таиланде в пятницу зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ни одной смерти в связи с COVID-19 за последние сутки не произошло, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Новых пациентов с коронавирусной инфекцией сегодня 15", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 854 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 50 человек, полностью выздоровевших – 2 490 человек", - объявил он.
"За сутки выписаны из больниц еще 60 человек", - добавил Висануйотхин.
Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил он.
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