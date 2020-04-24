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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:18
https://ria.ru/20200424/1570496111.html
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 150 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 150 тысяч

07:56 24.04.2020 (обновлено: 11:18 25.04.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии превысило 150 тысяч, 5321 человек скончался, следует из данных института Роберта Коха.
По его информации, за сутки число случаев заражения увеличилось на 2337, 227 человек скончались.
Медики сообщают, что за все время в Германии коронавирус выявили у 150 383 человек, выздоровели 106,8 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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