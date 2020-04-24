В Греции арестовали подозреваемого в обстреле мигрантов на Лесбосе

АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция Греции арестовала на Лесбосе 55-летнего грека, который подозревается в обстреле и ранении двух мигрантов в лагере Мориа, сообщила газета "Эфимерида тон Синдактон".
Два мигранта - афганец и иранец были ранены в среду вечером из охотничьего оружия, когда они вышли из центра приема мигрантов и беженцев Мориа.
"Вначале в районе происшествия было найдено оружие преступления, затем полиция вышла на 55-летнего подозреваемого", - пишет издание.
"Сейчас изучается свидетельство, что на месте происшествия были два автомобиля. Из одного из них вышел подозреваемый и выстрелил в беженцев", - пишет газета.
На Лесбосе находятся более 20 тысяч мигрантов, при этом миграционные лагеря рассчитаны на три тысячи человек. В последние месяцы неоднократно происходили различные инциденты с участием мигрантов и беженцев.