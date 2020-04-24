В Греции арестовали подозреваемого в обстреле мигрантов на Лесбосе

Два мигранта - афганец и иранец были ранены в среду вечером из охотничьего оружия, когда они вышли из центра приема мигрантов и беженцев Мориа.

"Вначале в районе происшествия было найдено оружие преступления, затем полиция вышла на 55-летнего подозреваемого", - пишет издание.

"Сейчас изучается свидетельство, что на месте происшествия были два автомобиля. Из одного из них вышел подозреваемый и выстрелил в беженцев", - пишет газета.