Еще у шести жителей Кузбасса подтвердился COVID-19

КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у шести жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 70 больных коронавирусом", – написал губернатор.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, по двое заболевших в Новокузнецке, в Анжеро-Судженске и в поселке Краснобродский.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2251 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
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