Еще у шести жителей Кузбасса подтвердился COVID-19

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2251 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.