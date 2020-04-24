В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", - говорится в сообщении.