В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией. За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 209, из них восемь детей. 24 человека выздоровели, четыре скончались.
В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 383, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. Всего в регионе проведено уже 19388 тестов на коронавирусную инфекцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.