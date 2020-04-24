Премьер Греции предложил ЕС как можно скорее возобновить авиасообщение

АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе видеоконференции лидеров стран Евросоюза поддержал срочное создание фонда восстановления экономики и выступил за как можно скорейшее возобновление авиасообщения, сообщил журналистам источник в греческом правительстве.

Главы государств и правительств стран ЕС в четверг в ходе видеоконференции обсудили послекризисное восстановлению экономики, пострадавшей от ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Премьер-министр Мицотакис во время своего выступления подчеркнул, что Греция полностью поддерживает срочное создание Фонда восстановления в дополнение к действию долголетнего европейского бюджета. Премьер согласился с мнением о том, что этот фонд должен быть очень большим и что его следует финансировать с помощью какого-то общего инструмента долгосрочной задолженности", - сообщил чиновник журналистам.

"Фонд должен будет сосредоточиться в первую очередь на субсидиях государствам-членам ЕС, а не на кредитах. "Мы не должны допустить дальнейшего увеличения отношения долга к ВВП", - предупредил премьер. Он подчеркнул, что стратегия, которая не обременяет государственный долг любой страны, будет в интересах всех стран, а не просто актом солидарности. Он отметил, что Европа не должна снова делать "слишком мало, слишком поздно", - сказал источник.

По его словам, премьер высказался за скорейшее возобновление авиасообщения, что необходимо для туризма.

Туризм является одной из главных статей дохода Греции, в 2019 году Грецию посетили 31,3 миллиона человек, доходы от туризма составили 18,1 миллиарда евро.

"Премьер предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю попросить Еврокомиссию разработать очень конкретное предложение о возобновлении воздушного сообщения как можно скорее. Он указал, что единый рынок существует не только для поддержки свободного перемещения товаров, но его основой является и свободное перемещение людей", - сказал чиновник.

Мицотакис призвал поддержать туризм на юге Европы.

"Подчеркивая важность туризма, премьер призвал к скорейшим совместным действиям на европейском уровне. "Когда мы говорим о европейской поддержке, ощутимым доказательством будет поддержка туризма на юге", - сказал он. Мицотакис подчеркнул, что необходимо своевременно дать положительный сигнал туристическому рынку, призывая все стороны к скорейшей работе", - сказал источник.

Он сообщил также, что греческий премьер повторил сделанное им предложение об общеевропейском подходе к патентам на возможную вакцину против коронавируса, чтобы обеспечить равный доступ государств-членов к нему, когда все достигнут фазы массовой вакцинации.

Мицотакис также заявил о "провокационных действиях" Турции как в Эгейском море , так и против Республики Кипр и сказал, что Турции следует направить четкий сигнал, сообщил источник. По его словам, премьер Греции особо отметил интенсивность турецких нарушений воздушного пространства Греции, которых стало больше "после недавнего провала Анкары в попытке нарушить границы в Эвросе".