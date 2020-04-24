Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии увеличилось до 656

По его словам, десять из новых зараженных - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 656 человек, из них 172 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 9 тысяч человек. Выздоровели - 322 человека.