Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии увеличилось до 656

"На 24 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев СOVID-19", - заявил агентству представитель штаба.
По его словам, десять из новых зараженных - медработники.
Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 656 человек, из них 172 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 9 тысяч человек. Выздоровели - 322 человека.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.