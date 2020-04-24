Эксперт рассказал о трудностях ресторанного бизнеса после COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ресторанной отрасли для восстановления от последствий распространения Ресторанной отрасли для восстановления от последствий распространения коронавируса потребуется переходный период, на время которого должны быть отменены или снижены все налоги, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Роспотребнадзор в четверг опубликовал рекомендации для работы предприятий общепита, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. На начальном этапе выхода из самоизоляции ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на одно-два места.

На следующем этапе, в период стойкого снижения заболеваемости в стране, Роспотребнадзор предлагает работать заведениям с посадкой не более 20 мест, а также разрешить массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки. "Мы недавно провели опрос, готовы ли люди пойти в ресторан после окончания самоизоляции? Только 25% москвичей дали утвердительный ответ, а по стране их еще меньше", - рассказал собеседник агентства.

По мнению Бухарова, восстановление отрасли невозможно в условиях действия многочисленных устаревших норм и высоких налогов. "Нужно предусмотреть переходный период, на время которого должны быть отменены или снижены все налоги. Без этого выйти из кризиса рестораторам не удастся. Параллельно необходимо готовить отмену устаревших нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат", - заявил он.

"Рестораторы считают разрешение работать в ограниченном режиме при недостатке посетителей не поможет покрыть убытки, а приведет к отмене отсрочек и пристальному вниманию со стороны контролирующих органов, что еще больше затянет процесс выхода из кризиса", - полагает Бухаров.

"Сегодня отрасль находится на краю. Несмотря на то, что рестораны закрыты, никто не освободил нас от арендных, коммунальных платежей, мы должны выплачивать сотрудникам заработную плату. Но в банках нам отказывают в кредитах из-за неопределенности ситуации и высоких рисков закрытия бизнеса", - сетует он.

Российские рестораторы ранее в апреле обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить на них меры поддержки в условиях коронавируса, которые уже приняты или обсуждаются для малого и среднего бизнеса.