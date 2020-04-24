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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T07:53
https://ria.ru/20200424/1570495466.html
Россиян планируют вывезти из Бангкока 26 апреля
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Россиян планируют вывезти из Бангкока 26 апреля

07:08 24.04.2020 (обновлено: 07:53 24.04.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиарейсы Бангкок - Южно-Сахалинск и Бангкок - Иркутск - Самара для вывоза россиян из-за границы предварительно запланированы на 26 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что вывозной прямой рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока в Южно-Сахалинск запланирован на 27 апреля.
"Вылет рейса № SHU5489 Бангкок — Южно-Сахалинск запланирован на 26 апреля в 22:40 (по местному времени)",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что вылет рейса №SVR3642 Бангкок — Иркутск — Самара запланирован на 26 апреля в 19:30 (по местному времени).
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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