Россиян планируют вывезти из Бангкока 26 апреля

"Вылет рейса № SHU5489 Бангкок — Южно-Сахалинск запланирован на 26 апреля в 22:40 (по местному времени)",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что вылет рейса №SVR3642 Бангкок — Иркутск — Самара запланирован на 26 апреля в 19:30 (по местному времени).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.