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2020-04-24T07:03
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Крупнейшие банки не будут повышать лимиты по карточным переводам
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РИА Новости

Крупнейшие банки не будут повышать лимиты по карточным переводам

07:03 24.04.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крупнейшие банки России пока не собираются повышать лимиты по карточным переводам, следуя примеру ВТБ, и считают действующие условия совершения операций достаточными для клиентов, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.
ВТБ в среду, 22 апреля, сообщил об увеличении базовых лимитов на денежные переводы в мобильном и интернет-банке в пять раз. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 миллиона рублей в сутки вместо 180 тысяч, а на карту другого банка - до 500 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Кроме того, лимит на объем транзакций в валюте вырос до 2 миллионов рублей в сутки. Переводы внутри ВТБ между физлицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.
По мнению ряда банков, увеличение лимитов карточных переводов в некоторых случаях несет в себе дополнительные риски, особенно на фоне роста популярности у мошенников методов социальной инженерии.
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"Бизнес-лимитов банк не имеет. Лимиты носят антимошеннический характер, увеличение их на фоне возросшей интенсивности атак социальной инженерии представляется нецелесообразным", - прокомментировали изменения в Газпромбанке.
В банке "Санкт-Петербург" указали, что для премиальных сегментов всегда действовал индивидуальный подход к установлению лимитов, а для массовых клиентов, по оценке банка, сейчас достаточно действующих условий.
По переводам с карты на карту для клиентов Промсвязьбанка установлен лимит одной операции в размере 150 тысяч рублей и по сумме операций – до 600 тысяч рублей в месяц. "Для большинства клиентов этих лимитов более, чем достаточно, нет необходимости в их увеличении", - добавили в пресс-службе банка.
Системообразующий банк Крыма, РНКБ, уже увеличил лимиты по переводам, которые совершаются в интернет-банке и мобильном приложении. После этого стало возможным отправлять до 450 тысяч рублей клиентам банка РНКБ и до 300 тысяч рублей клиентам других банков в сутки.
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РоссияГазпромбанкВТБПромсвязьбанкЭкономика
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