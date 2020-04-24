Крупнейшие банки не будут повышать лимиты по карточным переводам

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крупнейшие банки Крупнейшие банки России пока не собираются повышать лимиты по карточным переводам, следуя примеру ВТБ , и считают действующие условия совершения операций достаточными для клиентов, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.

ВТБ в среду, 22 апреля, сообщил об увеличении базовых лимитов на денежные переводы в мобильном и интернет-банке в пять раз. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 миллиона рублей в сутки вместо 180 тысяч, а на карту другого банка - до 500 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Кроме того, лимит на объем транзакций в валюте вырос до 2 миллионов рублей в сутки. Переводы внутри ВТБ между физлицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы.

По мнению ряда банков, увеличение лимитов карточных переводов в некоторых случаях несет в себе дополнительные риски, особенно на фоне роста популярности у мошенников методов социальной инженерии.

"Бизнес-лимитов банк не имеет. Лимиты носят антимошеннический характер, увеличение их на фоне возросшей интенсивности атак социальной инженерии представляется нецелесообразным", - прокомментировали изменения в Газпромбанке

В банке "Санкт-Петербург" указали, что для премиальных сегментов всегда действовал индивидуальный подход к установлению лимитов, а для массовых клиентов, по оценке банка, сейчас достаточно действующих условий.

По переводам с карты на карту для клиентов Промсвязьбанка установлен лимит одной операции в размере 150 тысяч рублей и по сумме операций – до 600 тысяч рублей в месяц. "Для большинства клиентов этих лимитов более, чем достаточно, нет необходимости в их увеличении", - добавили в пресс-службе банка.