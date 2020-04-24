Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1,6 тысячи

По данным ведомства, лечение проходят 17 620 человек. Выздоровели после коронавируса 4748 человек, 718 погибли - за последние сутки скончались 37 человек.

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.