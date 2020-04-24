Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1,6 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 1,6 тысячи человек и составляет 23 077, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 17 620 человек. Выздоровели после коронавируса 4748 человек, 718 погибли - за последние сутки скончались 37 человек.
Накануне сообщалось о 21 393 заболевших, днем ранее – 19 984.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 6430 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 2624 случая, далее следует столичная территория Дели с 2376 зараженными.
Больше тысячи зараженных также в штате на севере страны Раджастане - 1964 случая заболевания, в граничащем с Махараштрой Мадхъя-Прадеш - 1699 случаев, штате Тамилнад на юге Индии - 1683 случая, и в штате на севере Индии Уттар-Прадеше - 1510 случаев.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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