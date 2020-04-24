Два пожилых пациента с COVID-19 из Омска не могут дышать самостоятельно

ОМСК, 24 апр - РИА Новости. В Омске двое пожилых пациентов в возрасте 91 год и 79 лет находятся на искусственной вентиляции лёгких, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава Омской области

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков , обращаясь к депутатам Законодательного Собрания региона, сообщил, что четверо омичей, заражённых коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии. По данным Министерства здравоохранения Омской области на утро 24 апреля, 23 пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в стационарах, из них трое детей. Ещё 11 человек (трое детей и восемь взрослых) проходят курс лечения дома, под наблюдением врачей.

"Двое пожилых пациентов (91 год и 79 лет) находятся на искусственной вентиляции лёгких", - уточнили в министерстве.

В минздраве региона добавили, что медики плотно работают с окружением ранее заболевших омичей. Проведено 25 419 тестов, за за последние сутки — 1 516.

В результате в Омской области зафиксировано 53 случая заболевания COVID-19. От инфекции, по данным регионального оперштаба, вылечились 19 жителей региона.