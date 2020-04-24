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2020-04-24T11:35
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Умерла создатель конфет "Птичье молоко"
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РИА Новости

Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

06:48 24.04.2020 (обновлено: 11:35 24.04.2020)
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© Фото : Юрий ЕвданАвтор приморского "Птичьего молока" Анна Чулкова
Автор приморского Птичьего молока Анна Чулкова
© Фото : Юрий Евдан
Автор приморского "Птичьего молока" Анна Чулкова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова.
"Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой", — говорится в сообщении мэрии.
Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области, а в 1940 году ее семья по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке.
В 16 лет она пошла работать на Владивостокскую кондитерскую фабрику, которую в 1993 году переименовали в "Приморский кондитер".
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В 1967 году приморские кондитеры во главе с Чулковой разработали самый удачный в СССР рецепт конфет "Птичье молоко", а также первыми стране внедрили механизированную технологию их производства. За это Анну Чулкову наградили орденом Ленина.
"Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции — шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она была удостоена бронзовой медали ВДНХ", — отметили в мэрии.
Мастер высшего класса кондитерского производства РСФСР, Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии СССР, почетный житель Владивостока Анна Чулкова занесена в Золотую книгу почета Министерства пищевой промышленности РСФСР и в Книгу трудовой славы СССР.
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7245430716
ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Офигенные конфеты!!! За них прям отдельное спасибо! Земля пухом! Это очень здорово - прожить жизнь, оставив после себя что-то позитивное, о чем знают миллионы!
24 апреля, 07:29
Игорь Владимирович
4810001
Столько заслуг,и не миллионер ,и не в списоке форбс. Соболезную родным и близким.
24 апреля, 07:27
АААлекс. А.
4500000
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