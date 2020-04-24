Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Во Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова.

"Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой", — говорится в сообщении мэрии.

Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области , а в 1940 году ее семья по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке

В 16 лет она пошла работать на Владивостокскую кондитерскую фабрику, которую в 1993 году переименовали в "Приморский кондитер".

В 1967 году приморские кондитеры во главе с Чулковой разработали самый удачный в СССР рецепт конфет "Птичье молоко", а также первыми стране внедрили механизированную технологию их производства. За это Анну Чулкову наградили орденом Ленина.

"Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции — шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она была удостоена бронзовой медали ВДНХ", — отметили в мэрии.