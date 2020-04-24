Число заразившихся коронавирусом в Приморье достигло 220

"За минувшие сутки официально подтверждены 35 случаев заболевания. Это вновь выявленные контактные граждане, а также около 10 завозных случаев из Москвы. С начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтвержденным результатом на COVID-19 достигло в Приморье 220 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. В среду власти региона информировали, что крупный - групповой - очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники больницы.