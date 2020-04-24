Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит на два года

Если Urals будет стоить 30 долларов, то ресурсов ФНБ может хватить примерно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.
Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей.
Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов.
Цены на нефть резко обвалились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате с 1 апреля все ограничения на добычу были сняты. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает и значительное сокращение спроса на топливо по всему миру из-за пандемии коронавируса.
В этих условиях участники ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Тем не менее цены на нефть продолжают обновлять многолетние минимумы.