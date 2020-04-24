Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T13:27
https://ria.ru/20200424/1570495075.html
Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит на два года
https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/90/1556419016_0:89:2868:1702_1036x0_80_0_0_a7a34b5e49bbebceeeda7144231f9855.jpg
РИА Новости

Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ хватит на два года

06:28 24.04.2020 (обновлено: 13:27 24.04.2020)
170235
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. При цене российской нефти марки Urals в 15 долларов за баррель средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит только на два года. Об этом, как сообщает РБК, говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.
Если Urals будет стоить 30 долларов, то ресурсов ФНБ может хватить примерно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.
Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей.
Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов.
Цены на нефть резко обвалились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате с 1 апреля все ограничения на добычу были сняты. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает и значительное сокращение спроса на топливо по всему миру из-за пандемии коронавируса.
В этих условиях участники ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Тем не менее цены на нефть продолжают обновлять многолетние минимумы.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
22 апреля, 13:18Распространение нового коронавируса
Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля
2864021341650
РоссияЦены на нефтьФонд национального благосостояния РоссииАнтон СилуановUralsОПЕКЭкономика
Популярные комментарии
Немцы не учли самый важный фактор, являющийся определяющим для РФ - прилипание народных средств к рукам чиновничества, поэтому прогноз некорректный, а сроки обнуления ФНБ могут составить всего несколько месяцев.
24 апреля, 07:20
Leonid
22571103101
ФНБ- Фонд Народного Банкротства?
24 апреля, 06:52
Роман Браско
13410321108
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
11:07Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
11:07В Самарской области решение по режиму самоизоляции примут 10 мая
11:04На Урале вторые сутки горит Ильменский заповедник
11:03В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
11:02Названа основная причина распространения коронавируса
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
Лента новостейМолния