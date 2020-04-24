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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T06:23
https://ria.ru/20200424/1570495033.html
Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

06:23 24.04.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Исследование опубликовано на ресурсе Wellcome Open Research.
Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней.
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Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.
"В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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