Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Исследование опубликовано на ресурсе Wellcome Open Research.
Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней.
Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.
"В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.