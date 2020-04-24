Рассчитано влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.

"В то время как СМИ сосредоточили свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — написал один из авторов исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер.