В Хакасии число случаев заболевания COVID-19 выросло до 102

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось до 102 , сообщает пресс-служба правительства республики.
В четверг сообщалось о 99 заболевших.
"В Хакасии лабораторно подтверждены ещё 3 новых случая заболевания коронавирусом. Все инфицированные из Алтайского района. Два человека – проходят по контакту с ранее заболевшими COVID-19, ещё один случай – завозной, заразившийся прибыл из Москвы", - говорится в сообщении.
Всего на сегодня в республике зарегистрировано у 102 человек подтвержден COVID-19, 10 из них уже выздоровели. Два человека, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус, скончались – это женщина 55 лет, страдавшая тяжелой формой хронического заболевания и мужчина 1933 года рождения, имеющий статус паллиативного пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.