В Хакасии число случаев заболевания COVID-19 выросло до 102

Всего на сегодня в республике зарегистрировано у 102 человек подтвержден COVID-19, 10 из них уже выздоровели. Два человека, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус, скончались – это женщина 55 лет, страдавшая тяжелой формой хронического заболевания и мужчина 1933 года рождения, имеющий статус паллиативного пациента.