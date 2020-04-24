Из горящего дома в Комсомольске-на-Амуре спасли 22 человека

ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека, в том числе семь детей, из горящего четырехэтажного жилого дома в Пожарные спасли 22 человека, в том числе семь детей, из горящего четырехэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре , пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю

Сообщение о пожаре в доме по улице Ленинградской поступило поздно вечером в четверг.

"Оперативно прибывший пожарный расчет обнаружил в подвале и первых двух подъездах сильное задымление. Люди, находившиеся на балконах, просили о помощи. Огнеборцы незамедлительно приступили к спасению жильцов… Всего было выведено из опасной зоны 22 человека, из них семь детей", - говорится в сообщении.

Из квартир верхних этажей по пожарным лестницам эвакуировали шесть человек, в том числе пять детей. По маршевым лестницам двух подъездов с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели 12 человек. Еще одну семью из двух взрослых и двух детей пожарные спасли через окна квартиры на первом этаже.

Пострадавших нет.