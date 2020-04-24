В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг сообщалось о 73 случаях заболевания.
"На 24 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 83 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 13 из них – дети", - говорится в сообщении.
Случаи зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Семь человек выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.