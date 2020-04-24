Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 13 человек

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (5.00 мск) 24.04.2020 зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 111 больных, из них шесть детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся четыре тяжелых взрослых пациента, с COVID-19 - три пациента, один больной - на ИВЛ.