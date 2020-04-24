Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 13 человек

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Число выявленных больных, зараженных коронавирусом, в Бурятии за сутки увеличилось на 13 человек и достигло 180, сообщает минздрав республики.
В четверг сообщалось о 167 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (5.00 мск) 24.04.2020 зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 111 больных, из них шесть детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся четыре тяжелых взрослых пациента, с COVID-19 - три пациента, один больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
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