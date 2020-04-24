В ЕАО 21 осужденного и двух сотрудников колонии лечат от COVID-19

"На утро пятницы подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели. В коронавирусном госпитале находятся 25 человек, 20 - лечатся на дому. Шестнадцать осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы", - говорится в сообщении.