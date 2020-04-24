В ЕАО 21 осужденного и двух сотрудников колонии лечат от COVID-19

ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Инфицирование COVID-19 подтверждено у 77 человек в Еврейской автономной области, из них 21 осужденный и два сотрудника колоний УФСИН, сообщает правительство региона в пятницу.
"На утро пятницы подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели. В коронавирусном госпитале находятся 25 человек, 20 - лечатся на дому. Шестнадцать осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 17 человек с пневмонией и подозрением на COVID-19 изолированы в коронавирусном госпитале. Коечный фонд госпиталя заполнен на 65%.
В области на карантин накрыто 15 подъездов жилых домов - в Биробиджане, Бире и Николаевке. К административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлечены 34 человека.
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