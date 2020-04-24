В Бурятии готовятся смягчить ограничения из-за COVID-19

В пресс-службе отметили, что Цыденов поручил подготовить запас дезинфицирующих средств, предусмотреть меры, чтобы люди не толпились и соблюдали дистанцию в помещениях. Также он рекомендовал крупным торговым сетям установить дистанционные тепловизоры на входе для контроля температуры посетителей. Глава поручил подготовить план по открытию в перспективе гостиниц, домов отдыха и других туристических объектов для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым.