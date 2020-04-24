Первая китайская миссия на Марс получила название "Тяньвэнь-1"

ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Первая миссия Первая миссия Китая по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня, организаторы отмечают, что выбор этого названия символизирует упорство китайской нации в поисках истины, а также отражает культурное наследие в исследовании природы и Вселенной.

Международный конкурс по отбору названия для первой китайской исследовательской миссии на Марс был открыт в конце августа 2016 года. Организаторы конкурса в общей сложности получили почти 36 тысяч заявок. Ранее специальное жюри и онлайн-голосование отобрало список из восьми названий-финалистов, победитель был объявлен в пятницу, 24 апреля, когда в Китае отмечается День космонавтики.

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.