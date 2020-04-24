Первая китайская миссия на Марс получила название "Тяньвэнь-1"

"Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня, организаторы отмечают, что выбор этого названия символизирует упорство китайской нации в поисках истины, а также отражает культурное наследие в исследовании природы и Вселенной.
Международный конкурс по отбору названия для первой китайской исследовательской миссии на Марс был открыт в конце августа 2016 года. Организаторы конкурса в общей сложности получили почти 36 тысяч заявок. Ранее специальное жюри и онлайн-голосование отобрало список из восьми названий-финалистов, победитель был объявлен в пятницу, 24 апреля, когда в Китае отмечается День космонавтики.
Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.
Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Миссию планируется осуществить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань при помощи ракеты-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии, зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
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