В Якутии за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 24 апр – РИА Новости. Коронавирус обнаружен в Якутии в золотопромышленном поселке Усть-Нера, за прошедшие сутки в республике выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
Впервые заболевание коронавирусом обнаружили в Оймяконском улусе Якутии. По состоянию на 24 апреля в регионе официально подтверждено 137 случаев Covid-19. Выздоровели от этой болезни 17 человек.
"За последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на семь человек. Впервые случай зафиксирован в поселке Усть-Нера Оймяконского района у вахтового рабочего. Сейчас приняты все меры по изоляции его в инфекционной больнице и выявлению контактных лиц. В течение ближайших часов вертолетом будут доставлены анализы контактных лиц. После этого будет решаться вопрос по введению в поселке Усть-Нера карантина", - рассказал Николаев.
По словам главы, пять новых случаев коронавируса выявлено в городе Якутске, из них два – это рабочие с вахтового поселка Чаяндинского месторождения, которые из-за тяжелого состояния были доставлены на лечение в Якутск. Еще два случая – это контактные лица ранее заболевших. Коронавирус также выявили у работника службы судебных приставов в Якутске. Кроме того, коронавирус подтвердили в Ленском районе у одного из вахтовиков Чаяндинского месторождения.
Ранее по данным оперштаба на 23 апреля в Якутии было зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом.
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