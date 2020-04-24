В Якутии за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на семь человек. Впервые случай зафиксирован в поселке Усть-Нера Оймяконского района у вахтового рабочего. Сейчас приняты все меры по изоляции его в инфекционной больнице и выявлению контактных лиц. В течение ближайших часов вертолетом будут доставлены анализы контактных лиц. После этого будет решаться вопрос по введению в поселке Усть-Нера карантина", - рассказал Николаев.