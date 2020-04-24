На Сахалине ввели особый режим тишины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр — РИА Новости. Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"Сейчас нельзя нарушать тишину в многоквартирных домах с 22:00 до 6:00, а в выходные — с 22:00 до 9:00. Меры будут усилены. Ограничения — с 6:00 до 15:00 в будние дни. А шуметь можно будет до 22:00", — написал глава региона в своем телеграм-канале.
О жалобах островитян на шум от ремонта, которым занимаются люди в условиях самоизоляции, Лимаренко рассказал в четверг во время прямого эфира на ютьюб-канале правительства региона.
Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, новый указ, предположительно, будет действовать до окончания режима повышенной готовности, который действует в регионе с 31 марта до 1 мая.