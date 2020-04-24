На Сахалине ввели особый режим тишины

"Сейчас нельзя нарушать тишину в многоквартирных домах с 22:00 до 6:00, а в выходные — с 22:00 до 9:00. Меры будут усилены. Ограничения — с 6:00 до 15:00 в будние дни. А шуметь можно будет до 22:00", — написал глава региона в своем телеграм-канале.