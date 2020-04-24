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Ядерные технологии
2020-04-24T11:26
https://ria.ru/20200424/1570494652.html
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564665766_0:0:3448:1940_1036x0_80_0_0_da3dc69f058be74ae390538211ed95de.jpg
РИА Новости

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

05:34 24.04.2020 (обновлено: 11:26 24.04.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСотрудники АЭС в реакторном зале
Сотрудники АЭС в реакторном зале
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Сотрудники АЭС в реакторном зале. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии Министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной на сайте ведомства.
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президенту Дональду Трампу.
В частности, Минэнерго предлагает помешать Москве и Пекину установить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских государств".
Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".
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"Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов", — сказано в стратегии.
В этой связи авторы документа предлагают снизить объем российского ядерного топлива, разрешенного к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
В 2016 году ТВЭЛ подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат".
Ранее сообщалось, что объем зарубежных заказов "Росатома" на десятилетний период по итогам 2019 года составит 133-135 миллиардов долларов. Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за этот срок.
В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой "копилке" на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.
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Ядерные технологииРоссияКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Сперва с коронавирусом справьтесь у себя в стране, а потом в бутылку лезьте.
24 апреля, 06:07
ddeluxo-87
376230014378
Если нашим рынком ядерных технологий будет руководить такой "гений" как Сечин ,то такой шанс у них будет.
24 апреля, 06:02
тит ин
25212504178
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