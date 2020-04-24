США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США должны вытеснить Россию Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии Министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной на сайте ведомства.

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президенту Дональду Трампу.

В частности, Минэнерго предлагает помешать Москве и Пекину установить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских государств".

Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".

"Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов", — сказано в стратегии.

ТВЭЛ. В этой связи авторы документа предлагают снизить объем российского ядерного топлива, разрешенного к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности компании госкорпорации " Росатом

В 2016 году ТВЭЛ подписала первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат".

Ранее сообщалось, что объем зарубежных заказов "Росатома" на десятилетний период по итогам 2019 года составит 133-135 миллиардов долларов. Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за этот срок.