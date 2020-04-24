В Забайкалье пожарные тушат огонь возле четырех сел

В ведомстве сообщили, что пожары действуют в районе сел Иван-Озеро, Преображенка, Беклемишево и Танха. На подходах к селу Иван-озеро дежурит МЧС. В Беклемишево угрозы населенному пункту нет. В Преображенке с помощью техники производят опашку прилегающей территории, а в селе Танха население оповестили о приближающемся пожаре, действующем в двух километрах от населенного пункта. Сообщается, что это превентивная мера, чтобы в случае ухудшения ситуации люди могли покинуть свои дома.