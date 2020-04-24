В Забайкалье пожарные тушат огонь возле четырех сел

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Пожарные в Забайкалье тушат природные пожары вблизи четырех сел Читинского района, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
"Продолжается тушение лесных пожаров возле четырех сел Читинского района … На тушении природных пожаров и защите населенных пунктов задействовано более 250 человек и 50 единиц техники", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пожары действуют в районе сел Иван-Озеро, Преображенка, Беклемишево и Танха. На подходах к селу Иван-озеро дежурит МЧС. В Беклемишево угрозы населенному пункту нет. В Преображенке с помощью техники производят опашку прилегающей территории, а в селе Танха население оповестили о приближающемся пожаре, действующем в двух километрах от населенного пункта. Сообщается, что это превентивная мера, чтобы в случае ухудшения ситуации люди могли покинуть свои дома.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПламя природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае
Пламя природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае
В Забайкалье сохраняется ветреная погода. По данным регионального Гидрометцентра, в период с 24 по 26 апреля на территории края ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
По данным Авиалесоохраны, в четверг в крае зафиксировано 11 пожаров на площади 6,4 тысячи гектаров.
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