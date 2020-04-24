Семьи с девятью и более детьми в ЕАО получат по миллиону рублей

"Семьи, воспитывающие девять и более детей, получат единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей из областного бюджета. В регионе 4 таких семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутатами заксобрания региона по инициативе врио главы области Ростислава Гольдштейна приняты изменения в закон об увеличении размера областного материнского капитала. Теперь он составит 139,98 тысячи рублей для семей, у которых право на дополнительные меры поддержки возникло до 1 января 2020 года, и 184,98 тысячи рублей для семей, у которых в 2020 году родился либо был усыновлён второй ребенок.