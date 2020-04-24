Семьи с девятью и более детьми в ЕАО получат по миллиону рублей

ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Власти Еврейской автономной области выплатят из регионального бюджета по 1 миллиону рублей многодетным семьям, в который воспитывается 9 и более детей, сообщает правительство региона.
"Семьи, воспитывающие девять и более детей, получат единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей из областного бюджета. В регионе 4 таких семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутатами заксобрания региона по инициативе врио главы области Ростислава Гольдштейна приняты изменения в закон об увеличении размера областного материнского капитала. Теперь он составит 139,98 тысячи рублей для семей, у которых право на дополнительные меры поддержки возникло до 1 января 2020 года, и 184,98 тысячи рублей для семей, у которых в 2020 году родился либо был усыновлён второй ребенок.
Сообщается также, что в год юбилея Победы власти приняли решение о выплате из областного бюджета по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.