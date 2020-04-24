Эр-Рияд призвал страны собрать экстренный фонд для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти председательствующей в Власти председательствующей в G20 Саудовской Аравии призвали все страны, международные организации и частные компании как можно быстрее собрать 8 миллиардов долларов для глобальной борьбы с коронавирусом , пока фонд заполнен менее чем на четверть.

Необходимая сумма для противодействии пандемии была определена Советом по мониторингу глобальной готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что выделяет 500 миллионов долларов в рамках данной инициативы. Как сообщается утром 24 апреля, к настоящему моменту усилиями разных стран и организаций было собрано 1,9 миллиарда долларов. "Мы высоко оцениваем существующие попытки финансирования фонда и подчеркиваем экстренную необходимость ликвидировать дефицит", - говорится в коммюнике.

Саудовская Аравия за последние недели провела несколько встреч министров по разным направлениям для обсуждения скоординированных мер по противодействию негативному влиянию распространению коронавируса на разные области человеческой жизни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.