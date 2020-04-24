В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Кроме того, МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных, которые находятся незаконно в Сирии.