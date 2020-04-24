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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T05:10
https://ria.ru/20200424/1570494500.html
В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361003_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_2725a2a4a014eb174c8faa6b93d4e613.jpg
РИА Новости

В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19

05:10 24.04.2020
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© РИА НовостиВласти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости
ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 24 апр – РИА Новости. Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах страны, чтобы эффективнее выявлять больных.
Один из таких пунктов развернут в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков. Обсерватор состоит из двух палаток и стационара, здесь принимают на обследование людей из ближайших провинций - Хамы, Идлиба, и других.
"Если пациент имеет температуру и кашель, то он находится здесь, мы наблюдаем его, параллельно лечим обычными средствами. Даем питье, жаропонижающие средства. Если улучшения не происходит, мы направляем пациента в центральный госпиталь в Хаме или в Хомсе. Если ему становится лучше, мы отправляем его домой и продолжаем лечить его дома", - рассказал журналистам военный врач сирийской армии Мухаммед Ахмед.
Пациентов наблюдают здесь более двух суток. Пока отсюда не увозили ни одного госпитализированного с подтвержденным коронавирусом. "Мы пока мало что знаем о новом вирусе, ориентируемся на международный опыт. Основная задача - ограничить контакты людей, - отметил медик Самар Афтар. - В Сирии случались вспышки различных инфекционных заболеваний, уверен, справимся и с этой. Пока обстановка стабильная".
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Обсерваторы и специальные отделения для людей с подозрением на коронавирус развернули на всех подконтрольных правительству Сирии территориях. Медики борются с распространением вируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах. На крупных блокпостах между провинциями водителей встречают не только военнослужащие, но и гражданские вирусологи. Один из таких постов организован на границе провинций Хама и Латакия.
"Мы измеряем температуру всем пассажирам в каждой машине. Процедура проста. Погрешность термометра - не более двух десятых градуса", - пояснила медсестра госпиталя Тама Хасан, работающая в мобильной бригаде медиков на блокпосту.
По данным Минздава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, выздоровели шесть пациентов, трое умерли. Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы на подконтрольных правительству районах. Между тем Дамаск попросил ООН изучить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере Эр-Рукбан, который находится в подконтрольной США зоне на сирийско-иорданской границе.
Кроме того, МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных, которые находятся незаконно в Сирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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