Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

БЕРГАМО (Италия), 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии , сообщает Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д"Ольо, Понтевико и Пральбойно провинции Брешиа.

Также главврач пансионата Уго Геларди выразил благодарность российским специалистам. Он сообщил, что эта помощь очень своевременна. "Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инспекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии", - приводятся слова Геларди в сообщении.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.