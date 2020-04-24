Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны на неделю раньше завершило строительство многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово, сообщили в военном ведомстве.

"Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования", — говорится в релизе.

Специалисты подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ.

В медцентр доставили и установили функциональные медицинские кровати, мебель, средства транспортировки пациентов.

"На объекте максимальная строительная готовность, завершены все чистовые отделочные работы, выполнено благоустройство территории военного госпиталя", — добавили в Минобороны.

На место уже прибыли врачи и медсестры, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи. Перед этим медики прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.