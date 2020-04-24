В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом

Министерству финансов республики поручено переместить в резервный фонд свыше 1 миллиарда 440 миллионов рублей. "Всего под уменьшение бюджетных ассигнований попали 24 объекта и направления… Сокращаются ассигнования на увеличение уставного капитала АО "Аэропорт Якутск" и АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии", а также на реализацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами", - уточнили в правительстве.