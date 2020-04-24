В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом

ЯКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
Накануне Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестиционной программе региона.
"Порядка 1,5 миллиарда рублей, запланированных на реализацию ряда крупных объектов, среди которых Арктический центр эпоса и искусств и креативный кластер в Якутске, перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусной инфекцией", - рассказали в пресс-службе.
Министерству финансов республики поручено переместить в резервный фонд свыше 1 миллиарда 440 миллионов рублей. "Всего под уменьшение бюджетных ассигнований попали 24 объекта и направления… Сокращаются ассигнования на увеличение уставного капитала АО "Аэропорт Якутск" и АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии", а также на реализацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами", - уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Якутии планируют начать строительство Арктического центра культуры и эпоса с филармонией, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей.
Якутия также намерена создать первый креативный кластер на Дальнем Востоке, благодаря сотрудничеству с Агентством стратегических инициатив. Проект из Якутска "Квартал труда" вошел в число победителей программы АСИ "100 городских лидеров", главная цель которой - реализация конкретных лидерских проектов в области городского развития.
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