В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом

СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала всего шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели еще 90 человек, общее число зараженных выросло до 10 708, выздоровел 8501, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), из числа новых случаев два завезены из-за границы. Географически два случая обнаружены в Тэгу, по одному в Пусане, в провинциях Кёнгидо и Кёнсан-Пукто, еще один случай зафиксирован в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 90 человек, общее число выздоровевших выросло до 8501, что составляет почти 80%. Не менее чем у 222 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9600 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 569 тысяч анализов на коронавирус.

Число погибших за прошедшие сутки не увеличилось и составляет 240, при этом 166 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 - в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 628, в Тэгу - 6842 человека, 1364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 660 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 136 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,9% случаев. По меньшей мере 1023 случая завезли из-за границы, из них 155 обнаружен за последние две недели и составляет 55,6% от общего числа зараженных за этот период.

Правительство Южной Кореи объявило, что предоставит материальную помощь в связи с коронавирусом всем гражданам, хотя ранее на нее могли претендовать только семьи с доходом ниже 30% от максимальных доходов в стране. Тем, кто не испытывает нужды в материальной помощи, предложат не подавать заявление на выплаты либо пожертвовать эту сумму в фонд экстренной финансовой помощи. В зависимости от числа человек в семье сумма выплаты может достигать миллиона вон (примерно 809 долларов).